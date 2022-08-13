Samsun’da sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.

Samsun’da sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.

Meteoroloji tarafından bugün Samsun’da sıcaklık 28 derece olarak ölçüldü. Yüzde 75 nemle birlikte sıcaklık 30 derece olarak hissedildi. Yüksek nemin de etkisiyle evlerinde bunalan vatandaşlar, piknik alanları ve sahillerin yolunu tuttu.

Aşırı sıcaktan dolayı evlerinde duramadıklarını belirten vatandaşlar, piknik alanlarında ağaçların altlarına oturarak ve sahile inip denize girerek serinlemeye çalıştıklarını söyledi.