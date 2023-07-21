Adıyaman’da av koruma görevine çıkan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli personel, doğada karşılaştığı ve sıcaktan uçmakta güçlük çeken kerkenez kuşuna şişe ile su içirdi.

Adıyaman merkeze bağlı Koru köyü yakınlarında av koruma kontrol çalışması yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri otların arasında kerkenez kuşunu fark etti. Sıcaklardan dolayı halsiz ve hareketsiz duran kuşun susadığını fark eden görevli elindeki su şişesinin kapağını açarak kuşa su içirmeye çalıştı. “Al oğlum al, biraz su iç” diyerek şişedeki suyu kerkenez kuşuna veren görevlinin, “Aferin sana, çok mu susadın sen” ifadeleri de görüntülere yansıdı.