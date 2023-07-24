Mersin Tarsus Doğa Parkı’nın sakinleri, sıcak havaların etkili olduğu bugünlerde buzlu meyve kokteylleri, buzlu havuz ve fıskiyeli yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’nın sakinlerinin sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi adına yapılan uygulama sayesinde hayvanlar, serinlerken besleniyor. Türlerine göre yaşam alanlarında yer alan yapay havuz ve şelaleler de hayvanların serinlemesini sağlarken, günün belirli saatlerinde özel olarak hazırlanan buzlu meyveler ikram ediliyor. Doğa parkı sakinlerine içerisinde elma, armut, muz, kivi, portakal, havuç, kuru incir, salatalık, marul gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin de yer aldığı buzlu meyve kalıpları veriliyor. Bu sayede hayvanlar, serinlerken beslenmenin keyfini çıkartıyor.

Bir diğer serinletme yöntemi de yaşam alanlarına yerleştirilen fıskiyeler. Bu fıskiyeler sayesinde tepeden yağmurlama sistemiyle su veriliyor. Ayrıca havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklıklarını düşürebilmek amacıyla buz takviyeleri yapılıyor. Toynaklı grup içerisinde yer alan midilli, koyun, keçi, deve gibi hayvanlar ve kümes bölümündeki hayvanların serinletilmesi için, sulama arazözüyle yukarıdan yağmurlama sistemi oluşturuluyor. Buzlu meyve kokteylleri, fıskiye ve arazözle yağmurlama sistemiyle serinletilen hayvanların en sevdiği ve eğlendiği saatler de bu saatler oluyor.

Tarsus Doğa Parkı’nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, “Hayvanları serinletmek için kafeslere özel fıskiyeler yapıyoruz. Havadan ıslatarak hayvanları serinletiyoruz. Ayrıca büyük sulama tankerimiz var. Havanın çok sıcak olduğu zamanlarda onunla ıslatarak yine serinletmiş oluyoruz. Bunun yanında meyvelerin olduğu buz kalıpları hazırlıyoruz. Hayvanlar, içlerindeki meyveleri çıkarmak için uğraşırken hem eğlenmiş hem beslenmiş, hem de serinlemiş oluyorlar” dedi.

Buzlu meyveleri, hayvanların sevdiği meyvelere göre hazırladıklarını ifade eden Ölmez, “Meyvelerimizde elma, armut, muz, kivi, portakal, havuç, kuru incir var. Meyvenin haricinde ceviz, fındık gibi kuruyemişler de veriyoruz. Buradaki hayvanların en çok memnun olduğu saatler bu serinletmeleri yaptığımız, buzları verdiğimiz ve suladığımız saatler oluyor” diye konuştu.