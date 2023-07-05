Eskişehir’de son günlerde etkili olan hava sıcaklıklarından bunalarak bir havuzda banyo yapan güvercinler görenleri gülümsetti.

Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi İki Eylül Caddesi’nin kenarında bulunan bir havuzda banyo yapan güvercinler göze çarptı. Yaz mevsiminin de gelmesiyle iyice etkisini artan sıcaklıklardan bunalan kuşlar, havuz içerisinde serinlemeye çalıştı. Günün erken saatlerinden itibaren suya girmeye başlayan güvercinler, adeta havuzun tadını çıkardı.

Öte yandan ‘Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır’ levhasıyla birlikte ortaya çıkan ilginç kare ise görenleri güldürdü.