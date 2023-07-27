Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşlara zor anlar yaşatırken, küçük çocuklar çareyi süs havuzunda serinlemekte buldu.

Eskişehir’de hava sıcaklığı 40 derece üstüne çıktığı saatlerde vatandaşalar serinlemek için parklara giderken, küçük çocuklarda çareyi süs havuzunda buluyor. Taşbaşı mevkiisinde bulun süs havuzunda sıcaktan bunalan küçük yaştaki çocukların tehlikeli serinleme yöntemi, vatandaşların dikkatini çekti. Süs havuzuna giren çocuklar, kendilerince serinlerken, elektik devrelerinin bulunduğu havuzda canlarını tehlikeye atıyorlar. Çevrede bulunan vatandaşlar çocukları uyararak havuzdan çıkarsa da ilerleyen saatlerde yeniden süs havuzlarında çocukları görmek mümkün oluyor.