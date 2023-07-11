Muş’ta sıcaktan bunalan çocuklar kendilerine has yöntemlerle yaptıkları havuzlarda yüzüyor.

Muş’ta sıcak havadan bunalan çocuklar, Çar Çayı yatağındaki kar suyuna girerek serinlemeye çalışıyor. Sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, taşlarla ve naylon brandaların yardımı ile oluşturdukları göletlerde eğlencenin tadını çıkarıyor. Merkeze bağlı Kale Mahallesi yakınından geçen Çar Çayı’nda serinlemeye çalışan çocuklar, okulların tatil olmasıyla günün bir bölümünü burada geçiriyor. Kendi yöntemleri ile Çar Çayı’nın üzerinde kurdukları havuzda serinleyen çocuklardan Yakup İrgin, “Kendi imkânlarımız ile çar çayı üzerinde havuz yaptık. Yazın sıcak günlerinde gelip burada yüzüyoruz. Arkadaşlarımız ile beraber yüzüyoruz, keyfimiz yerinde. Muş’ta deniz ve yüzülecek yer olmadığı için burada yüzüyoruz. Keşke birileri bizi denize götürse ama nerde o günler” dedi.

Çar Çayı’nda yüzen Yusuf Korkmaz ise “Muş yaz aylarında çok sıcak. Kendi imkânlarımız ile bir havuz yaptık. Su dağlardan geldiği için baya soğuk. Su soğuk olduğu için daha da keyifli oluyor” ifadelerini kullandı.