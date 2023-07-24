Eskişehir’de sıcaktan bunalan çiftçinin, içini kuyu suyuyla doldurduğu 4 tonluk römorkun içinde çocuklar keyifle yüzdü.

Çifteler ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde çiftçilik yapan ve aşırı sıcaklardan bunalan Semih Aksu, serinlemek için ilginç bir yola başvurdu. 4 tonluk traktör römorkunun zeminine çadır seren Aksu, içini ise tarım arazilerini suladıkları kuyu suyu ile doldurdu. Oldukça soğuk olan suya mahalledeki diğer çocukların da girdi. Kolluk ve traktör şamyeli ile yüzen çocukların eğlendiği görüldü.