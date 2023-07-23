Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Dağılcak Tabiat Parkı hafta sonunda doğa severler ile doldu taştı.

Dağılcak Tabiat Parkı Adana’da artan sıcaktan bunalan doğa tutkunlarının mekanı oldu. Asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak sularının bir arada görsel şölene dönüştüğü Dağılcak Tabiat Parkı hafta sonu yoğun ilgi gördü. Sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar Dağılcak Tabiat Parkı’nda serinleme imkanı buldu. Süleyman Kara aşırı sıcaklarda serin yerler aradıklarını kaydederek, “Sıcaktan bunaldık böyle bir yere gelmek istedik. İlk kez geliyoruz gayet güzel bir yer. Çocuklar suda oyun oynuyor. Adana’nın sıcağından kaçıp gelmek için birebir mekan tavsiye ediyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Sinan Yılmaz ise Adana’nın sıcağından kaçtıklarını söyleyerek, “Nefes alacak bir ortam arıyorduk burası da güzel oldu. Çocuklarımız da eğleniyor su da gayet serin, nezih bir ortam” diye konuştu

Deniz Şahin isimli vatandaş ise, “Adana’dan geliyoruz, Adana çok sıcak, aileme ısrar ettim serin yere gidelim diye. Burası çok güzel, sevdim” dedi.

Mersin’den geldiğini belirten Derviş Öztürk de, "Tır şoförüyüm burası harika” dedi.

Dağılcak İşletme Müdürü Rıfat Akşahin, tabiat parkının hafta sonu binlerce kişinin ziyaretçi akınına uğradığını ifade ederek, "Adana’mız denince sıcak havalar ve sıcak insanlar akla gelir. Şu an Adana’nın yaklaşık 70 kilometre uzağında çok güzel bir serin havanın içerisinde teneffüs ediyorsunuz. Dağılcak Kozan’ımızın en güzel yerlerinden bir tanesi. Halkımızın hepsinin ortak yeri Kozan Belediyesi tarafından işletiliyor. Gelen ailelerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Havayı teneffüs edebilirler. Mükemmel bir yer. Doğayla iç içe mekanda herkesi buraya bekliyoruz. Günlük hafta içi piknik alanında ortalama bin-bin 500 kişi, hafta sonu 3 bin-3 bin 500 kişi giriş yapıyor restoran hariç. Pazar günleri 5 bini buluyor" şeklinde konuştu.