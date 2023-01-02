Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentin göbeğinde atıl alan olarak kalan Sıcaksu bölgesini nitelikli bölgeye dönüştürme çabalarında sona gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentin göbeğinde atıl alan olarak kalan Sıcaksu bölgesini nitelikli bölgeye dönüştürme çabalarında sona gelindi.

Bursa’da 40 yıl öncesine kadar kentin dışında olan Tabakhaneler bölgesinin zamanla kentin merkezinde ve en değerli bölgelerinden biri olarak kalması, beraberinde sağlıklı kentleşmenin önünde engel teşkil etti. Özellikle 2000’li yılların başlaması ile kentin dışına alınması gündeme gelen Tabakhaneler ‘2010 yılından itibaren’ Badırga’daki sanayi bölgesine taşınırken, son 12 yıldır bölgede kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için önemli mesai harcandı. Büyükşehir Belediyesi, son iki dönemdir yapılan görüşmelerde bazı maliklerle proje ortaklığı yönünde anlaşırken, uzlaşma sağlanmayan mülkiyetlerin kamulaştırılmasıyla kentsel dönüşüm projesinde önemli mesafe alındı. Büyükşehir Belediyesi, dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırırken, uygulanacak projede inşaatın yapımını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenmişti.

TOKİ tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 690 konut ve 92 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi ihalesini kazanan firmanın ‘ekonomik gerekçelerle’ çekilmesi nedeniyle inşaata başlanamamıştı. TOKİ tarafından iki ay önce tekrarlanan ihaleyi kazanan Yusuf Altın Yapı A.Ş. ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalandı. Yer tesliminin 8 Aralık’ta yapılmasının ardından, firma inşaat çalışmalarına başladı. Projenin 650 günde tamamlanması hedefleniyor.

Modern ve güvenli konutlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’nın ciddi bir riskli yapı stoku bulunduğunu, bunun için modern ve güvenli konutlarla dönüşüm projelerine hız verdiklerini söyledi. Ayrıca İstanbul Caddesi ile Yiğitler - 75. Yıl ve Esenevler Kentsel Dönüşüm projelerinde inşaatların hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Aktaş, "Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Proje alanı, Bursa’nın yıllardır konuştuğu ancak somut adım atılamayan bölgeydi. Hem bizden önceki dönemlerde hem de bizim dönemimizde kentsel dönüşümün önünü açmak için hak sahipleri ile uzlaşma anlamında önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bölgede yer alan hak sahipleriyle yüzde 100 oranında uzlaşma sağlanarak, mülkiyet sorunlarını çözmüş olduk. Sıcaksu bölgesindeki inşaat çalışmaları için ‘TOKİ’nin devreye girmesiyle’ süreç hızlandı. Geçen yıl inşaatların başlamasını bekliyorduk ancak ihaleyi alan firma ekonomik gerekçelerle çekildi. TOKİ’nin yaptığı ikinci ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı ve gecikmeli de olsa çalışmalar başlamış oldu. Bu dönüşüm projeleriyle bir taraftan depreme karşı dayanıksız yapı stoku yenileniyor, diğer taraftan kentimiz nitelikli, modern ve güvenli konutlarla donatılıyor. Aynı zamanda hak sahibi vatandaşlarımızın ‘proje içerisinde yer alan’ konutlarını kısa sürede teslim etmek istiyoruz. Sıcaksu projesi tamamlandığında, görsel anlamda Bursa’ya ne kadar değer katacağını hep birlikte göreceğiz. Projemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi.