Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcaklık uyarısının yapıldığı Muğla’da hava sıcaklığı gölgede 41 derece olurken, açık alanda bu oran 47 dereceyi gördü. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Dünya Meteoroloji Organizasyonu’nun Temmuz ayı içerisinde bulunulan bu haftayı, meteorolojik kayıtların tutulduğu tarihten bu yana gözlenen en sıcak hafta olarak açıkladığını aktardı.

Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde turistik bölgelerde vatandaşlar ya denizi ya da kapalı mekanları tercih ederken, ’Sakin Kent’ ünvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde vatandaşlar denizde kalmayı tercih etti.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Dünya Meteoroloji Organizasyonu tarafından Temmuz ayının içerisinde bulunulan bu haftanın meteorolojik kayıtların tutulduğu tarihten bu yana gözlenen en sıcak hafta olarak açıklandığını belirtti.

Sıcaklık kayıtlarının tutulduğu günden bu yana en sıcak Temmuz haftası

Doç. Dr. Özçelik yaptığı değerlendirmede, “İçinde bulunduğumuz bu günler dünya Meteoroloji Organizasyonu tarafından sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı günden itibaren en sıcak hafta olarak kayıtlara geçildi. Diğer taraftan da güney kutbunda uydu gözlemleri yapılmaya başlandığı andan itibaren yüzde 16’lık en az buzul seviyesi civarında ve bu da Dünya Meteoroloji Organizasyonu tarafından kayıtlara geçildi. Bu sıcak havalar Avrupa’nın hemen tamamında etkisini gösteriyor. İtalya, Portekiz ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa’nın çok önemli bir kısmında 45 derecenin üzerinde bir rekor sıcaklık ile karşı karşıyayız” dedi.

Sıcak hava dalgalarına mitolojik isimlendirme

Özçelik, dünyada fırtına ve tayfunlarda kullanılan isimlendirmelere benzer şekilde sıcak hava dalgaları için de mitolojik isimler kullanılmaya başlandığını belirterek, “Bu rekor sıcaklıklar öyle ki ölüm sıcaklıkları olarak ifade ediliyor, bu da mitolojik kahramanlar ile isimlendirilmeye başlandı. Bunlardan en önemlisi üç başlı köpek figürü ile ifade edilen ’cehennemin bekçisi’ olan Cerberus. Diğeri ise ’ölüm tanrısı’ Hades’e ölmüş ruhları taşıyan kayıkçı Charun. Olay o kadar yavaş yavaş aynı iklimsel ekstremlerde yağışta, taşkında ve kuraklıkta olduğu gibi sıcak hava dalgalarında da ciddi tehlikelerin, sıklıkla artışların ve büyüklükteki artışlar dönemine doğru gidiyoruz. Bunun en önemli sebebi birincisi iklim değişikliği, ikincisi ise El Nino olayı. İklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarında ciddi bir artış meydana gelmişti. El Nino sebebi ile okyanusun çeşitli bölgelerinde daha fazla ısınma ve daha fazla soğuma sonucunda bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde taşkın etkileri görebiliyoruz. Sıcak hava dalgaları da buna benzer bir iklimsel parametrelerdeki değişim olarak kendini ifade ediyor. Biz şu anda gözlem yapılmamış bir bölgedeyiz. Etkiyi tam olarak kestirmemiz mümkün olmuyor. Ancak gerek karasal, gerekse okyanusal bölgede, eko sistem ve çevrede ciddi tahribatların meydana gelmesi mümkün olacaktır. Tabi El Nino olayının gelişimine bağlı olarak daha fazla rekor gözleme imkanımız olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Yüksek sıcaklık, düşük nem orman yangınlarına elverişli ortam hazırlıyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının orman yangınlarına elverişli ortam hazırladığına dikkat çeken Özçelik, “Ülkemizde şu bulunduğumuz dönemde özellikle Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere sıcak hava dalgalarında ciddi anlamda etkilenmeye başladı. Özellikle orman yangınları, susuzluk ve sıcaklık çarpması gibi etkilerle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle Akdeniz Bölgesi ve Ege sınırları içeresinde orman yangınları ile karşı karşıyayız. Yüksek sıcakların ve düşük nemin getirdiği ortam orman yangınları için oldukça elverişli bir hal hazırlıyor. Özellikle akşam saatlerinde rüzgar hızının artması ile beraber orman yangınlarının kontrolü oldukça sorunlu bir hale gelmiş oluyor” diye konuştu.