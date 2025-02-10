Eskişehir’de hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşmesi sonrası kentin en işlek noktalarından birisi olan Adalar Bulvarı’nda yaşanan durgunluk dikkat çekti.

Yağışsız, ama soğuk bir şekilde geçen kış mevsimi yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de hissediliyor. Kentin bazı bölgelerinde bugün hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düşerken, en işlek noktalardan birisi olan Adalar Bulvarı’nın durgunluğu göze çarptı. Cadde üzerinde insanların sürekli fotoğraf çektiği ve yoğunluğu ile bilinen köprünün boş kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle sessizleşen caddede esnaflık yapan vatandaşların da işlerinin yavaşladığı görüldü.