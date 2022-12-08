Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Kastamonu’nun Küre ilçesinde araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Kastamonu’nun Küre ilçesinde araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
Kastamonu’nun Küre ilçesi gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Buz kesen ilçede araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar, sabah saatlerinde buzla kaplanan araçlarının camlarının temizledi.
İlçede yaşayan İsa Matur isimli vatandaş, “Hava sıfırın altına düştü, arabalarımızın camları buz tutuğu için kazıma yapıyoruz. Hava çok soğuk, yakında kar bekliyoruz” dedi.
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