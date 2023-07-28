Adana’nın Kozan ilçesinde seyyar manav olarak sokaklarda satış yapan İshak Avcı, Afrika sıcaklarına aldırmadı termometreler 50 dereceyi gösterdiği kentte elinde ki patlıcanları satmak için sokak sokak gezdi. 30 TL’ye kirazın satıldığını belirten Avcı ise, 7,5 TL ye patlıcanın satılmadığını belirtti.

Kozan sokaklarında her gün seyyar manav olarak gezen ve ekmek teknesi için zorlu hava şartlarında çalışan İshak Avcı Afrika sıcaklarında da dinlenmedi. Sokak sokak ilçenin yerli ürünlerini müşterilerine ulaştırmak için mesai yapan Avcı, ise pahalı meyvelerin satıldığını ucuz sebzenin satılmadığını anlatarak sitem etti.

Seyyar manav İshak Avcı," Sıcak çok ama yapacak bir şey yok hayat devam ediyor. Her gün farklı bir ürün satıyorum. Akşamüstüne doğru işim bitiyor. Kirazı 30 TL ye alıyorlar ama patlıcanı 7,50 TL ye satamıyorum. Ucuz buluyorlar galiba ekonomi kötü deniyor ama kiraz satılıyor 30 TL’den. Patlıcan ise satılmıyor. Kimse sıcağa çıkmasın ben şapka ile geziyorum, şapka sıcaktan koruyor. Allah’ın verdiğine şükür. Meyve pahalı sebze ucuz şuan” diye konuştu