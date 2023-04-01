Geçtiğimiz hafta içi yaşanan kar yağışı sonrası adeta buz kesen Afyonkarahisar’da hava sıcaklığının artması ile soğuk hava yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı.

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi kent yağan kar sonrası adeta beyaza büründü. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Kentte hafta sonu ise havaların ısınmaya başlaması ile soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Güzel havayı gören kent sakinleri ise kendilerini sokağa atarak, sıcak havanın tadını çıkardı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar bol bol güneşlenerek, yazdan kalma günlerin tadını çıkardı.

Öte yandan, meteorolojiden edinilen bilgilere göre, bugünde itibaren havaları tekrar ısınmaya başlayacağı ve 15 derecelerin üzerine çıkacağı öğrenildi.