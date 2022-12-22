Eskişehir’de birkaç metrekarelik önü açık dükkanlarda çalışan ayakkabı tamircisi esnafın kış mevsimiyle birlikte işleri yoğunlaşırken soğuk havayla mücadelesi devam ediyor.

Eskişehir’de birkaç metrekarelik önü açık dükkanlarda çalışan ayakkabı tamircisi esnafın kış mevsimiyle birlikte işleri yoğunlaşırken soğuk havayla mücadelesi devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi ile birlikte Eskişehirliler bot ve çizme tamiri yapan ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kullandıkları bot ve çizmelerin tamir ve bakımları için ayakkabı tamircilerinin yolunu tutan vatandaşlar, esnafın işlerinin artmasına neden oluyor. İşlerinin artmasından memnun olan ayakkabı tamircisi esnaf, bir yandan birkaç metrekarelik önü açık dükkânlarda çalışarak soğuk havayla mücadele ediyor. Büyükşehir Belediye’nin bu sorunu çözmek için harekete geçmediğini kaydeden 45 yıllık ayakkabı tamircisi Nurettin Kara, çalışırken mecburen 2, 3 kat kıyafet giydiğini dile getirdi.

“Yapmayacaklarını bildiğimiz için belediyeden talep etmiyoruz”

Eskişehir’de en büyük sıkıntılarının ısınma olduğunu belirten Nurettin Kara, dükkânlarının olduğu ‘Sıcak Sular’ bölgesinde sıcak su olmasına rağmen belediyenin harekete geçmediğini vurguladı. Anca ayaklarını ısıtabildiklerini söyleyen Kara, “Açıkta çalıştığımız için ısınma sorunumuz var. Bizim Eskişehir’de en büyük sıkıntımız bu. Dükkânı kapatmak gibi bir şansımız yok anca ayaklarımızı ısıtabiliyoruz, vücudu ısıtma şansımız yok. Sıcak su güldür güldür akıyor, şehrin yarısını ısıtır. Kaplıca suyunu peteklerden geçirip buradaki ayakkabı tamir dükkânlarına koysalar bizim de bu sorunumuz çözülmüş olur. Yapmayacaklarını bildiğimiz için Belediye’den talep etmiyoruz. Çalışırken iki kat üç kat kıyafet giyiyorum mecburen. İster istemez ortama uyum sağlıyorsun” ifadelerini kullandı.

Ayakkabı tamiri fiyatlarında değişimin önceki yıllara göre yok denilecek kadar az olduğunu belirten Nurettin Kara, ayakkabı fiyatları arttığı için vatandaşın eski ayakkabılarını tamir ettirdiğini dile getirdi. Ayakkabı bakımı fiyatının ortalama 100 TL olduğu bilgisini veren Kara, “Kış sezonu biraz daha haraketli olur, yaz sezonu gibi olmaz. Tamirat fiyatlarında değişim yok denilecek kadar az. Ayakkabının tabanı değişmeyecekse eğer, boyası ve bakımıyla birlikte fiyatı ortalama 100 TL” diye konuştu.