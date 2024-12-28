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Bursa’nın İnegöl ilçesinde karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan kadın, hastaneye kaldırıldı.
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesindeki evinde karın ağrısı çeken kadın, su torbasına doldurup karnına koydu. O sırada patlayan torbada kaynar su karın bölgesine döküldü. Karnında 2. derece yanık oluşan kadın, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından kadın yanık ünitesine yatırıldı.
Kaynak: iha