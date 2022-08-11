Son zamanlarda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte artan kaşıntı şikâyetlerine karşı aktarlar kükürtlü ve ardıç katranlı sabun öneriyor.

Son zamanlarda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte artan kaşıntı şikâyetlerine karşı aktarlar kükürtlü ve ardıç katranlı sabun öneriyor.

Eskişehir’de aktarlık yapan Orhan İpek, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte deride oluşan kaşıntı şikâyetlerinin arttığını belirtirken, vatandaşların kükürtlü be ardıç katranlı sabun kullanabileceklerini söyledi. İlk önce kaşıntı şikâyetinin kaynağının çözülmesi gerektiğini vurgulayan İpek, şahdere otunun da sorunun kaynağı öğrenilene kadar kaşıntıya iyi geleceğini belirtti.

“Şahdere otu da vücuttaki kaşıntıyı azaltıyor”

Vatandaşın kaşıma hevesiyle rahatlayacağını zannederken hastalığı daha da tetikleyebileceğini dile getiren İpek, “Son zamanda hastalarımızın çoğu kaşıntı şikâyetiyle bizlere geliyor. İlk önce kaşıntının kaynağının çözülmesi gerekiyor. Kaynağını tam anlamıyla çözmeden kükürt ve ardıç katranlı sabunla sorunlu bölgelerin kaşınması azaltılabilir. Şahdere otu da ayrıca vücuttaki kaşıntıyı azaltıyor. Vatandaş kaşınma hevesiyle ne kadar fazla kaşınırsa o kadar rahatladığını zannediyor, ama daha çok rahatsızlığını tetiklemiş oluyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğal ürünleri kullanmak faydalı” diye konuştu.