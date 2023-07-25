Eskişehir’de etkili olan kavurucu sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar ‘sifon limonata’ içmek için sıraya giriyor.

Eskişehir’in meşhur içeceği ‘sifon limonata’ sıcak yaz günlerinde vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. Sıcaklık arttıkça serinlemek için limonata içmek isteyen vatandaşlar, kalabalık kuyruklar oluşturuyor. Uzun yıllardır sifon limonata satışı yapan Abdullah Satır, oluşan kuyruk hakkında konuşurken, hava sıcaklığı arttıkça vatandaşların daha çok talep gösterdiğini söyledi. Sıcaklığın bazı günlerde 40 dereceye yaklaştığını, vatandaşların serinlemek için sıra oluşturduğunu dile getiren Satır, “Limonata serinlemeye birebir olduğu için vatandaşlar içebildiği kadar içiyor” dedi.

“Bu yıl önceki yıllara göre daha yoğun geçiyor”

Sifon limonatanın portakal, limon, şeker, karbondioksit ve su karışımıyla hazırlandığını söyleyen Satır, hem karbondioksitin hem de meyvelerin asitlerinin birleşmesiyle ferahlatan bir içecek haline geldiğini belirtti. Vatandaşların birden fazla içerek rahatladığını dile getiren Satır, “Limona satışının bu sene fazla olmasını bekliyordum ama son zamanlarda eski yıllara göre daha çok satılıyor. Eskişehir bu yıl çok sıcak oldu, hatta bazı günler sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Vatandaşlar da sıcaktan bunalınca bizi tercih ediyor. Sifon limonata Eskişehirlilerin bildiği ve sevdiği meşhur bir içecek zaten ama daha önce denememiş olanlar da gelince birkaç bardak içiyor. Özellikle gurbetçi vatandaşlar şehri gezerken, sıcaktan kaçmanın bir yolu olarak limonataya ilgi gösteriyor. Şükür işlerimiz iyi, bu yıl önceki yıllara göre daha yoğun geçiyor” dedi.