Eskişehir’de öğlen saatlerine doğru iyice hissedilen sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Porsuk Çayı’nda gondol keyfi yaptı.

Eskişehir’de öğlen saatlerine doğru iyice hissedilen sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Porsuk Çayı’nda gondol keyfi yaptı.

Eskişehir’de hava sıcaklıkları zaman zaman yaz aylarını aratmıyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde 14 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, şubat ayındaki bu sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen Eskişehir’de gondol keyfi yapan vatandaşlar şehir merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın yolunu tuttu. Kartpostallık görüntülere sahne olan Porsuk üzerinde gondol turu yapan vatandaşlar fotoğraf ve video çekerek o güzel anları ölümsüzleştirdi.