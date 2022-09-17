Sakarya’da sonbaharda etkili olan yaz sıcağını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Karasu sahilinde aldı. Sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Sakarya’da sonbaharda etkili olan yaz sıcağını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Karasu sahilinde aldı. Sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Sakarya’da hafta sonu sıcak hava etkisini gösteriyor. Sonbaharda etkili olan ve bunaltan sıcak havayı fırsata çeviren vatandaşlar soluğu Karasu sahilinde aldı. Termometrelerin 34 dereceye kadar çıktığı günde, bazı vatandaşlar kumsalda güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denizin tadını çıkarttı. Yarına kadar devam edecek olan sıcaklığın hafta başı itibari ile düşmesi bekleniyor. Sıcaklık dolayısıyla insanların yoğunluk oluşturduğu sahil, yaz günlerini aratmadı.

Sıcak havayı fırsata çevirerek sahile geldiğini aktaran Haşim Sevimli, “Hafta sonu sıcaklar artınca bunu fırsata çevirdik. Bundan sonra sıcaklıkların düşeceğini bildiğimiz için sahile bu havayı değerlendirmeye geldim. Şuan çok güzel. Karasu’da denizin çarşaf gibi olması da dikkat çekici bugün. Normalde dalgalı oluyor” derken, Gülbahar Ece ise, “Hava çok güzel. Misafirlerimizi getirdik, onlar da çok memnun” ifadelerine yer verdi.