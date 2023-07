Kocaeli’de etkili olan sıcak hava balık tezgahlarını etkilemedi. Müşterilerinin hiç azalmadığını söyleyen balıkçılar, yaz döneminde vatandaşların ızgara yapımı için büyük balıkları tercih ettiğini belirtti.

Kocaeli’de balık tezgahlarındaki çeşitlilik göze çarpıyor. Her gün lezzetli ve taze balıklar tezgahlardaki yerini alırken, vatandaşlar en çok çipura, levrek ve sardalya tercih ediyor. İstavritin kilosu 150 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğu tezgahlarda, sardalya 150, turna 180, mercan 150, levrek ise tanesi 120 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla görücüye çıkıyor.

Her gün taze balık satışı yapan balıkçılar, sıcak havaya rağmen müşteri sayısında azalma olmadığını, vatandaşların en çok ızgara yapımı için balık tercih ettiğini söyledi.

Büyük teknelere getirilen av yasağının devam ettiğine dikkat çeken balıkçı Ahmet Tartar, "Hamsi, istavrit gibi balıklarımız mevcut. Çipura ve levrek olta balığıdır. Ufak tekneler şu an Karadeniz’de çalışıyor. Batı Karadeniz’den Sinop’a kadar her yerde balığımız var. Mezgit, tekir, barbun tezgahlarımıza geliyor. Az da olsa balık var. Çoğunlukla çipura, levrek, sardalya gibi büyük balıklar tercih ediliyor. Halkımız şu an ızgara yapıyor. Müşterilerimizde herhangi bir azalma yok" diye konuştu.