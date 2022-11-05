Zonguldak’ta vatandaşlar sıcak havayı sahilde yürüyüş yaparak ve balık tutarak değerlendirdi.

Zonguldak’ta vatandaşlar sıcak havayı sahilde yürüyüş yaparak ve balık tutarak değerlendirdi.

Zonguldak’ta hava sıcaklarının 22 derecelere yükselmesinin ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını sahilde yürüyüş yaparak ve balık tutarak değerlendirdi.

Sıcak havayı değerlendiren Rabi Kaya, “ Bende buralıyım aslında Kocaelinde oturuyorum. Dönecektim bu havanın güzelliğini görünce deniz kenarı sahil yürüyüş için gidemedim. Havanın güzel olmasını gezerek değerlendiriyorum. Sıcak olsun, arayacağız bu günleri. Tadını çıkarmak gerek" dedi.