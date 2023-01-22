Eskişehir’de pazar günleri kurulan antika pazarında sıcak havayı fırsat bilen her yaştan vatandaş antika ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Eskişehir’de pazar günleri kurulan antika pazarında sıcak havayı fırsat bilen her yaştan vatandaş antika ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Eskişehir’in Eskibağlar Mahallesi’nde pazar günleri kurulan antika pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren antika tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Her yaştan antika ve nostalji sever vatandaş, sıcak havayı fırsat bilip adeta antika pazarına akın etti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın tadını çıkaran vatandaşlar, tezgahlardaki daktilo, plak, telefon ve farklı türden birçok eşyayı hem dikkatle inceledi hem de bol bol fotoğraf çekti.