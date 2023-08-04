Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasıyla suluk ve termos talepleri yoğunlaşırken, züccaciye esnafı plastik kap içerisindeki suyun günlük olarak değiştirilerek taze tüketilmesi halinde sağlık açısından önemli bir tehlike oluşturmayacağını belirtiyor.

Eskişehir’de hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Bunaltıcı havalar sebebiyle vatandaşların sıvı tüketim ihtiyacı artarken, suluk ve termos satışlarında yoğunluk meydana geldi. Fiyatları ortalama olarak 250 ile 600 lira arasında değişen ürünler arasından en çok cam olanları tercih edilirken, züccaciye esnafı vatandaşların plastik ürünlerle ilgili ön yargısının yanlış olduğunu söyledi. Esnaf, plastik kap içerisindeki suyun günlük olarak değiştirilerek taze tüketilmesi halinde sağlık açısından önemli bir tehlike oluşturmayacağını belirtiyor.

Eskişehir’de esnaflık yapan Sefa Gençer, havaların sıcaklamasıyla termos ve suluk satışlarının bir hayli arttığını belirtti. Suluk fiyatlarıyla ilgili bilgiler de aktaran Gençer, “Çelik suluklarımızın fiyatları 235 liradan başlıyor. Termoslarımız 350 ile 550 lira arasında değişiyor. Genel olarak cam ürünler tercih ediliyor, ancak plastik sulukları da öneriyoruz. Plastik kaplardaki suların bekletmeden taze bir şekilde tüketilmesi halinde kayda değer bir problem oluşturacağını düşünmüyorum” dedi