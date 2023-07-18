Kahramanmaraş’ta havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonucu vatandaşlar sıcak havalardan bir nebze olsun kaçarak yüzme havuzlarında serinliyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Sıcaklığın yüksek seyrettiği yerlerden biri olan deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta da bunalan bazı vatandaşlar Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mahallesindeki yüzme havuzlarına geliyor. Günün büyük bölümünü havuzlarda geçiren çocuklar ve gençler havuzlar sayesinde serinleme fırsatı buluyor.

Havuz işletmecisi Mustafa Koyuncular, “Burası yıllardır Pınarbaşı havuzları olarak geçer hava sıcaklığından dolayı her yaştan insan geliyor. Ancak eskisi gibi yoğunluk yok sebebi ise çok fazla havuz var. Yıllar önce sadece bu bölgede havuz vardı. Şimdi bir çok yerde havuzlar açıldı. Biz tavsiyede de bulunuyoruz yüzme en doğru spor dallarından biri. Ağustos ayının 15’ine kadar bu şekilde devam eder iki aylık bir süre var gençlerin ilgisi fazla” dedi.

Yüzmeye gelen çocuk ve gençler ise sıcak havadan havuzlara gelerek serinlediklerini söyledi.