Eskişehir’e özgü sifon limonata sıcak havalarda vatandaşların serinleme yöntemi olarak satışa çıkarken, soğuk algınlığının da önüne geçiyor.

Portakal, limon, şeker, karbondioksit ve su karışımıyla hazırlanan ‘sifon limonata’ bunaltıcı sıcaklıklarda Eskişehirlilerin ferahlama yöntemi olarak ön plana çıkıyor. Eskişehir’e özgü olan limonata, mevsim geçişlerinde de soğuk algınlığı önlemesiyle vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Küçük yaşlarından itibaren sifon limonata ve portakal suyu satışı yapan Abdullah Satır, sifon limonatanın serinlemek için birebir olduğunu söylerken, sağlıklı bir içecek olduğu için mevsim geçişlerinde de yoğun talep gördüğünü söyledi. Son günlerde hava sıcaklığının değişkenlik göstermesiyle soğuk algınlığı için de faydalı olduğuna değinen Satır, gösterilen ilgisen memnun olduklarını söyledi.

“Sifon limonata sıcak havaların vazgeçilmezi oldu”

Yaz tatiline girilmesiyle vatandaşların şehir merkezine daha çok geldiğini dile getiren Abdullah Satır, serinlemek isteyen vatandaşların sifon limonataya yoğun talep gösterdiğini söyledi. Sifon limonatanın, meyve karışımıyla sağlığa da faydalı olduğunu dile getiren Satır, “Yaz mevsiminin gelmesiyle sifon limonata sezonu da tam anlamıyla açılmış oldu. Vatandaşların ilgisinden memnunuz, sifon limonata yaz sıcak havaların vazgeçilmezi oldu diyebilirim. Malum, son günlerde havanın soğumasıyla vatandaşlar biraz zorluk çekti. Güneşe aldanıp serin havada dışarıda kalanlar soğuk algınlığı geçirdi. Bu sebeple hastalıktan korunmak isteyenler de talep göstermeye başladı çünkü C vitamini yönünden zengin bir içecek olarak ön plana çıkıyor. Bardağın boyutuna göre 10 ila 25 lira arasında değişen limonata fiyat olarak da vatandaşı serinletiyor” dedi.