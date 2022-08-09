Uzm. Diyetisyen Aslıhan Şahiner, “Yaz günlerinde mineral ve sıvı kaybının önüne geçilebilmesi için bol bol sıvı tüketmeli, kızartmalı gıdalardan uzak durulmalı” tavsiyesinde bulundu.

Uzm. Diyetisyen Aslıhan Şahiner, “Yaz günlerinde mineral ve sıvı kaybının önüne geçilebilmesi için bol bol sıvı tüketmeli, kızartmalı gıdalardan uzak durulmalı” tavsiyesinde bulundu.

Yaz aylarında doğru beslenmek için bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Büyük Anadolu Hastanelerinden Uzm. Diyetisyen Aslıhan Şahiner, sıcak yaz günlerinde sindirimi kolay olan hafif yiyecekler tercih edilmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Kahvaltıyı geçiştirmeyin

"Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem artışıyla beslenmemizde de farklılıklar yaşanmaktadır" diyen Uzm. Diyetisyen Aslıhan Şahiner, "Özellikle bazal metabolizmanın hava sıcaklarına ve mevsim değişikliklerine adapte olması için farklı bir beslenme şekli oluşturmamız gerekiyor. Özellikle mineral ve sıvı kaybının önüne geçebilmemiz için mutlaka kilogram başına 30ml kadar sıvı tüketimimizi yerine getirmeliyiz. Kahvaltılarda ve normal ara öğünlerde öğle ve akşam yemeklerinde kızartmalı gıdalardan uzak durmalıyız. Beslenmemizde hafif gıdaları tercih etmeliyiz. Pişirme yöntemi bizim için çok önemli. Özellikle ızgara, buğlama, haşlama tarzı pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz. Kahvaltı gıdalarında ise daha yarım yağlı peynirleri tüketmeliyiz. Normal beyaz unlu gıdalar yerine kepekli tam tahıllı çavdar unlu ekmekleri tercih etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Meyve-sebze önemli

Diyetisyen Şahiner şöyle devam etti:

“Özellikle posa ve lif alım açısından çiğ sebze, salata tarzı ürünlere daha fazla masamızda yer vermemiz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre mutlaka günde 5 porsiyona kadar meyve-sebze alımına dikkat ediyor olmamız lazım. Tatlı tercihlerinde ise daha şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ya da dondurma tercihlerine ağırlık vermeliyiz. Özellikle bal, pekmez, reçel tarzı çok fazla kahvaltılık ürünlerimizde ağırlık vermeden, şeker ihtiyacımızı meyveli ürünlerinden karşılamalıyız.”

Bu dönemde süt ürünlerinin tercih edilebileceğini vurgulayan Şahiner, “Mutlaka hareketimizi, sporumuzu hareketimizi ihmal etmeden aktivitemizi mutlaka artırarak devam etmemiz gerekiyor. Özellikle artan hava sıcaklarından dolayı mineral kaybının önüne geçebilmemiz için sıvı alımına dikkat etmemiz lazım. Terleme ile artan sıvı ihtiyacını su veya maden suyu gıdalarla yerine koymalıyız. Genellikle sıvı ihtiyacını kafeinli gıdalardan, çay ve kahve gibi gıdalardan uzak durarak daha süt ürünlerinden tercih etmeliyiz. Şekersiz meyve suyu tüketebiliriz. Hiçbir gıdanın suyun yerine geçmediğini bilmeliyiz. Çünkü mineral açığımızı sadece su veya maden suyu ile kapatabiliriz. Bunu unutmamız lazım" diyerek sözlerine son verdi.