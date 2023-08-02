Batman’da yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşların şapkaya talebi arttı.

Batman’da sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde 50 dereceye kadar çıkan sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Dışarıya çıkan vatandaşlar, öğle sıcağında güneş çarpmasına karşı önlem almak için şapkaya ilgi gösteriyor.

Hasankeyf Sokağında esnaflık yapan Uğur Tahiroğlu, sıcaklıkların artmasıyla şapkaya talebin arttığını söyledi. Sıcak havalarda şapka takmanın önemini vurgulayan Tahiroğlu, “Bölgemizde artan sıcaklıklardan dolayı, şapka satışlarımızda yüksek derecede artış var. İnsanlarımız aksesuar olarak şapka, şemsiye ve güneş gözlüğünü kullanıyor. Talep olarak en çok şapkada talep var. Şapka insanları güneşten koruyor. Bizde şapka giymenizi öneriyoruz. Sıcaklıklar zaten bölgemizde şapka satışlarının artmasına neden oldu. Yaz aylarında şapka giymenizi öneriyoruz” dedi.