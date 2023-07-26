Son zamanlarda rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar kimi bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, sadece yaz aylarında üretimi yapılabilen tuğlanın üreticileri, sıcak havalardan memnun. Manisa’da 45 dereceyi bulan sıcaklıklarda bir yandan hava şartlarıyla mücadele eden işçiler bir yandan da kış aylarında da satışı yapılacak tuğlaları üretmeye çalışıyor.

Manisa’da tuğla üreticileri son zamanlarda rekor seviyeye ulaşan sıcak havaları avantaja dönüştürüyor. Sadece yaz aylarında üretimi yapılan ve restorasyon ve dekoratif amaçlı kullanılan tuğlalar işçiler tarafından kalıplanarak güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Kalıplardaki tuğla çamurunu güneş altındaki beton zemine ters-düz eden işçiler günde 15 bin adet tuğla üretiyor. 30 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarında üretimi yapılan tuğlalar güneşte kurumaya bırakılıyor. 45 dereceyi bulan sıcaklıkları hem avantaja dönüştüren tuğla üreticileri, bir yandan da kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

“Sıcaktan ayakkabılarını çıkaranlar, başını ıslatanlar oluyor”

Sıcakta zorlandıklarını ancak üretim yapmaları gerektiğini söyleyen tuğla üretim işçilerinden Savaş Davulcu, “Burada yüz yıllar öncesinden kalma yöntemlerle yığma tuğla, ateş tuğla ya da fırın tuğla üretimi yapıyoruz. Sabah 4’te başlayıp 13’e kadar üretim yapıyoruz. 2 saat öğlen molamız var. Yemek molasından sonra 4 günde kuruyan tuğlaları el arabalarıyla fırınlara götürüp pişiriyoruz. Sıcakta zor oluyor tabi ki ama çalışmaya da mecburuz. İşimiz masa başı değil. Arkadaşlarımızın şapkaları başlarında, sıcaktan ayakkabılarını çıkaranlar, başını ıslatanlar oluyor. Zor bir iş. Günlük 15 bin tuğla üretiyoruz. Yanan ateşin yanında olmuyoruz. Sıcaklık ve dumanın bizi etkilememesi için ateşin önünü kapatıyoruz” dedi.

“Zorluğu oluyor ancak mesleğimiz icabı sıcağı seviyoruz”

Meslekleri gereği sıcak havaları sevdiklerini söyleyen İşletme Sahibi Ali Soğukpınar, “Dekorasyon ve restorasyonlarda kullanılan harman tuğla üretiyoruz. Sadece yaz aylarında yaklaşık 3-4 aylık bir süreçte üretiliyor. Bu süreçte 12 aya yetecek kadar tuğla imalatını yapmamız gerekiyor. Sıcak havaların işçilere zorluğu oluyor ancak mesleğimiz icabı sıcağı seviyoruz. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.