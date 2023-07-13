Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıkları 42 derece dolayında seyrederken, Aydın’ın Didim ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler soluğu deniz kenarında aldı.

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de termometreler 42 dereceyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sıcaklık uyarısının ardından Didim de aşırı sıcakların etkisi altında kaldı. Sıcak havadan bunalan tatilciler ise soluğu deniz kenarında ve havuzlarda aldı. Kumuyla ünlü Dünyaca ünlü Altınkum Plajı, sıcaktan dolayı serinlemek isteyenlerle dolup taştı. Gölgede sıcaklıklar daha da yükselirken sıcak havadan bunalanlar kendilerini Ege’nin serin sularına bıraktı. Öte yandan ilçede bulunan her şey dahil konseptindeki 5 yıldızlı otellerin doluluk oranları yüzde 95’lerde olduğu ve sezon sonuna kadar otellerin dolu olduğu öğrenildi. Otellerde kalan turistler ise sıcak havada serinlemek için otel havuzlarını tercih ettikleri görüldü.