Eskişehir’de sıcak havanın kendisini hissettirmesiyle vatandaşlar serinlemek için pazar tezgahlarında karpuza ilgi gösteriyor.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tekrar kurulan semt pazarlarında yaz meyveleri tezgâhlardaki yerlerini alıyor. Bayram sonrasında meyve ihtiyaçlarını karşılamak için pazarın yolunun tutan vatandaşlar karpuz, şeftali, kiraz, vişne ve üzüme rağbet gösteriyor. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Perşembe günleri Malhatun sokakta kurulan pazarda karpuza ise ayrı bir ilgi gösteriliyor. Karpuzun kilosu tezgahlarda 7 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

“Sıcak havalarda karpuza rağbet gösteriliyor”

Pazarda karpuz satan esnaf Osman Karatay, havaların sıcak olması dolayısıyla karpuza ilginin yüksek olduğunu belirterek, “Karpuz fiyatları gayet normal. Vatandaşlar sıcak havada serinlemek için karpuza rağbet gösteriyorlar. Kilosu 7, 8 veya 10 liradan satılıyor. Havaların çok sıcak olması sebebiyle vatandaşlar karpuza yöneldi. Karpuz, pazarın çok satılan meyvelerin arasında” diye konuştu.