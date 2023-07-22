Samsun’da havaların sıcak gitmesiyle birlikte balığa olan ilgi azaldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gittiği Samsun’da balık tezgahları da yalnız kaldı. Sıcak hava nedeniyle kültür balıklarına ilgi göstermeyen Samsunlular, alternatif protein ürünlerine yöneliyorlar. Balıkçılar, ağustos ayıyla birlikte tezgahlara gelecek mezgit, istavrit, palamut ve barbun gibi balıklarla haraketliliğin artacağını ümit ediyorlar.

“Havalar ısınınca balığa ilgi azaldı”

Sıcak havalar nedeniyle vatandaşların balık almaya yanaşmadığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Havaların çok sıcak gitmesi balık satışlarımızı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar sıcak nedeniyle daha az balık alır oldu. Şu anda kültür balıkları olan somonun kilosu 70, kefalin kilosu 50, çipura ile levreğin kilosu 150 ve alabalığın kilosunu da 50 TL’den satıyoruz. Ağustosun ortalarından itibaren olta balıkları ve palamutlar tezgahımıza olur. O zaman bir hareketlilik olacağını umuyoruz” dedi.

Vatandaşlar da sıcak havalarda balığın ağır geldiğini, yağışlı ve kapalı havalarda daha güzel balık tükettiklerini ifade ettiler.