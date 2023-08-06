Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kavaklık Mahallesi eski hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalılık alanda havanın sıcak olması nedeniyle yangın çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede alevler geniş bir alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Ekipler yaptıkları inceleme ve soğutma çalışmasının ardından adresten ayrıldı.