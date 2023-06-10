Acıbadem Bodrum Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Burcu Çağlar, hava sıcaklığında artan her 5 derecenin kalp krizi riskini de yüzde 5 artırdığına değinerek kalp hastalarına altın niteliğinde öneriler sundu. Dr. Çağlar, özellikle yazın ağır ve yağlı yemeklerden kaçınıp sebze, meyve ağırlıklı beslenmek gerektiğini belirterek "Güneşin yakıcı etkisinin daha fazla olduğu öğlen saatlerini güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde gölge ve serin alanda olun" dedi.

Küresel ısınmayla birlikte yaz mevsimlerinin bir önceki sezondan daha sıcak olduğuna değinen Acıbadem Bodrum Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Burcu Çağlar, havaların ısınmaya başladığı şu günlerde kalp damar sağlığımızı zorlamamak adına çeşitli önerilerde bulundu.

“Sıcak havada ölümlerin dörtte biri kalp damar hastalıklarına bağlı görülüyor”

Vücudun, ısısını normal aralıklarda tutabilmek için ekstra güç harcadığını ve bu zorlanmanın başta kalp olmak üzere böbrekleri de yorduğunun altını çizen Dr. Çağlar “Terlemeyle birlikte vücuttan kaybolan sıvı kanda koyulaşmaya yol açarak pıhtılaşmaya sebep olabilir. Bu da kalp krizi ve felç riskini arttırır. Sıcağa bağlı ölümlerin yüzde 25’i kardiyovasküler yani kalp ve damar sistemi kaynaklıdır. Ayrıca terlemeyle birlikte vücuttan atılan potasyum, magnezyum gibi minerallerin azalması çarpıntı ve hayatı tehdit eden ritim bozukluklarının habercisi olabilir” dedi.

“Kalp hastaları daha dikkatli olmalı”

Bu durumun sağlıklı insanlarda sorun olmazken kalp sorunu olanlarda yüksek tansiyon, ritim bozukluğu ve kalp krizine neden olabileceğine değinen Dr. Çağlar kalp yetersizliği, kalp damarlarında tıkanıklık olanlar, kalp damarlarında stenti olanlar, bypass operasyonu geçirenler ve yüksek tansiyonu olanların risk grubunda yer aldığını dile getirdi. Ayrıca hava sıcaklığında artan her 5 derecede, kalp krizi riskinin de yüzde 5 arttığı bilgisini aktardı.

“Bu önerileri uygulamaya çalışın”

Dr. Çağlar, sıcak havada kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 10:00 -14:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının. Egzersiz / yüzme gibi aktiviteleri sabah ve akşam üstü saatlerinde yapın.

Kıyafetlerinizi terletmeyecek, güneş ışınlarını çok çekmeyecek açık renkli ince kumaşlardan tercih edin.

Günde en az 2,5 litre olmak üzere bol sıvı tüketin. Özellikle idrar söktürücü kullanan hipertansiyon ve kalp yetmezliği hastalarının daha çok su tüketmesi gerekiyor.

Yağlı yiyeceklerden uzak durun, meyve sebze ağırlıklı beslenin.

Fazla miktarda mineralli içeceklerin (soda, maden suyu gibi) tüketimi, içinde yüksek miktarda sodyum bulunduğu için kalp yetmezliği hastalarında nefes darlığına ve hipertansiyon hastalarında tansiyon değerlerinde yükselmeye sebep olabilir. Aşırı kullanımından kaçının.

Pıhtılaşmaya yatkınlığı artırdığı için Sigara ve alkol tüketiminden kaçının.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma hissi gibi şikayetleriniz olursa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.