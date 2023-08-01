Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, “Önümüzdeki günlerde yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Önümüzdeki günlerde yurdun İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Sıcak hava hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bir haftalık periyotta yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentileri olmadığını belirterek, “Yalnız çarşamba günü Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi görülecek. Perşembe, cuma ve hafta sonu itibarıyla ise yurtta yağış beklemiyoruz. Tüm yurtta perşembe gününden itibaren hafta sonuna kadar az bulutlu, açık bir havanın etkili olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Gelecek günlerde yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağını aktaran Koç, “Hava sıcaklıklarında çarşamba gününden itibaren tüm yurtta artışlar bekliyoruz. Bu artışlarla birlikte sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yurdun İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Sıcak hava hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek” ifadelerini kullandı.

“Ankara’da oldukça sıcak bir havanın hafta sonuna kadar etkili olacağını söyleyebiliriz”

Koç, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın hava durumuna ilişkin şunları kaydetti:

“Hafta sonuna kadar İstanbul’da yağış beklemiyoruz, az bulutlu açık bir hava hakim. Sıcak hava önümüzdeki günlerde İstanbul’da etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 32 ila 36 derece arasında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. İzmir’de hafta sonuna kadar yağış yok, az bulutlu ve açık, güneşli, sıcak bir hava etkili. Önümüzdeki günlerde 34 ila 37 derece seyretmesini bekliyoruz. Ankara’da ise önümüzdeki günlerde oldukça sıcak bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Ankara’da hava sıcaklıklarının yarından itibaren pazar gününe kadar 35 derece ila 39 derece arasında, mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Ankara’da oldukça sıcak bir havanın hafta sonuna kadar etkili olacağını söyleyebiliriz.”

Sahil kesimlerinde hafta sonuna kadar yağış olmayacağını bildiren Koç, “Az bulutlu ve açık bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Sahil bölgelerinde hava sıcaklıkları 35-38 derece arasında, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” dedi.

Koç, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerdeki hava durumuna dair, “Deprem bölgesinde de hafta sonuna kadar yağış beklemiyoruz, sıcak havanın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” açıklamasını yaptı.