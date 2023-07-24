Antalya’da 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili söndürme ve kontrol çalışmalarını sokaktaki vatandaşlar sıcak havaya rağmen takip etti.

Yangın, 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında etrafa toplanan vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen çalışmaları uzun süre takip etti.