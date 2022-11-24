Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi 17 Kasım Perşembe gününden bu yana olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının uçmasına izin vermiyor. Balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi halinde hafta sonunda yeniden başlaması bekleniyor.

Kapadokya Bölgesinde turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turları, bölgede hızı zaman zaman saatte 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle 8 gündür gerçekleştirilemiyor.

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