Samsun’da balık satıcıları, son günlerde etkili olan sıcak havaların denizden çıkan balık miktarını etkilemediğini, satışların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Samsun’da balık satıcıları, son günlerde etkili olan sıcak havaların denizden çıkan balık miktarını etkilemediğini, satışların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kış aylarında ülke genelinde etkili olan sıcak hava kimi illerde balık miktarının azalmasına ve fiyatların artmasına neden oldu. Samsun’da Saathane Meydanı’ndaki balıkçılar ise satışlardan da balık miktarından da memnun olduklarını ifade etti. En çok ilgiyi hamsinin gördüğünü anlatan balıkçılar, kasa kasa hamsilerin saatler içinde tükendiğini belirtti.

"Balıkta herhangi bir sıkıntımız yok"

Balık satıcısı Onurcan Köse, "Sıcak hava balığı etkilemedi. Vatandaşlar kapış kapış balık alıyor. Kuyruk var şu an. Fiyat uygun olunca sıcaklar vatandaşı etkilemiyor. Denizlerde balık azalması yok. Biz tutuyoruz ve biz satıyoruz. Toptan perakende her şeyi biz yaptığımız için herhangi bir şekilde etkilemiyor. Denizde fırtına olsa bile balık bizde bol. Balıkta herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

"Vatandaş yoğun ilgi gösteriyor"

Balık satıcısı Mehmet Kılıç, "Dünya şampiyonu hamsi yine kaldığı yerden devam ediyor. Hamsimiz günün erken saatlerinde bitti. Mezgit vardı, o da bitti. İstavrit bitti. Çinakop da vardı bitti. Balık çeşitlerimiz bol, sıkıntı yok. Bu zamanlarda tezgahlarımızda hamsi var, barbun var, mezgit var, istavrit var, çinekop var. Fiyatlar da gayet iyi 30-40 lira arasında. Vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Havalar biraz daha soğuduğunda daha da iyi olacak. Balıklar daha fazla gelecek ve işler daha çok artacak" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar balık fiyatlarını normal bulurken bazıları da pahalı olduğu görüşünde. Tezgahlarda satılan balıkların fiyatları da şöyle: Hamsi 40, mezgit 25, istavrit 60, barbun 40, çinekop 70, sarıkanat 30, palamut 50 ve kefal 35 TL.