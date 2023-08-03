Gaziantep’te en sıcak günlerin yaşandığı dönemde vatandaşlar soğuk servis edilen dövme çorbası ile serinlemeye devam ediyor.

Gaziantep’te son yılların en sıcak günleri yaşanırken soğuk yemek ve içecek arayışına giren vatandaşlar dövme çorbası içerek serinliyor. Gastronomi kenti Gaziantep’in tescilli yemekleri arasında yer alan dövme çorbası isteğe göre buzlu servis edilerek insanları hem serinletiyor hem lezzetli tadıyla damakları şenlendiriyor. Dövme çorbası içerisinde bulunan tam buğday, nohut ve yoğurttan yapıldığı için içerisinde en az ürün kullanılan yemek olarak da biliniyor.

“içeriğinde en az ürün kullandığımız bir çorbadır”

Yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde tüketildiğini ve içerisinde en az ürün kullanılan yemek olduğunu belirten Ökkeş Öztürk, “Dövme çorbası, yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden ve ferahlatan lezzetlerden birisidir. Yaz aylarında yoğun bir şekilde tüketilen ve içeriğinde en az ürün kullandığımız bir çorbadır. Ayran aşı diğer adıyla da dövme çorbasıdır. İçerisinde tam buğday, nohut yoğurt ve Tarhan otu vardır” dedi.

“Vatandaşlar dövme çorbası içerek serinliyor”

Dövme çorbası içmek isteyenlere sıcak havada isteğe göre buz ilave ederek servis ettiklerini aktaran Öztürk, “Dövme çorbasına talep yaz aylarında daha çok oluyor çünkü ferahlatan lezzetiyle serinleten bir lezzettir. Yaz aylarında daha çok soğuk olarak tüketilir, isteğe göre buzla servis ettiğimiz bir çorbadır. Fiyat olarak 55 TL gibi uygun bir fiyattan veriyoruz ve yaz aylarında misafirlerimizin en çok tercih ettiği çorbalardandır. Mide dostu ve bağırsakları rahatlatır ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Sıcaktan kaçan vatandaşlar dövme çorbası içerek serinliyor ve rahatlıyorlar” diye konuştu.