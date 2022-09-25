Afyonkarahisar’da sıcak asfalt yüklü tanker ile çekirdek yüklü tırın çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpışmanın etkisi ile devrilen tırdaki tonlarca çekirdek ise çevreye saçıldı.

Afyonkarahisar’da sıcak asfalt yüklü tanker ile çekirdek yüklü tırın çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpışmanın etkisi ile devrilen tırdaki tonlarca çekirdek ise çevreye saçıldı.

Kaza, Çay-Bolvadin karayolu üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, yolu şaşırdığından dolayı ‘U’ dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü M.A. idaresindeki 39 SZ 798 plakalı sıcak asfalt yüklü tankere, hemen arkasından gelen İ.Ö. idaresindeki çekirdek yüklü 71 FA 722 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır yol kenarına devrildi. Tanker ise kontrolden çıkarak şarampole girdi. Faciadan dönülen kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsünü ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada kara yolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapalı kalırken, devrilen tırın dorsesindeki tonlarca çekirdek ise çevreye saçıldı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yolda trafik normale döndü.