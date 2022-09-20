Kaymakam Öztürk yapılan yol çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve il genel meclis üyeleriyle birlikte Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan Dodurga-Erikli köyü yolunda incelemelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve beraberindekiler sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan yolda incelemelerde bulundular.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.