Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzincan’da göllerin yüzeyi buzla kaplandı.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Geceleri sıfırın altında 25 ila 30 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle Tercan Baraj Gölü’nün yüzeyi yaklaşık 20 santimetre buzla kaplandı. Barajda balıkçılık yapan vatandaşlar, buzları kırarak kafeslere ulaşmaya çalışıyor. Yıllar sonra ilk kez bu sene soğuk havanın bu kadar etkili olduğunu ifade eden ilçe sakinlerinden Alpaslan Cihan, "Bu sene felaket bir soğuk var. 6 yıl önce bir de bu şekilde hava soğumuştu. Tercan Baraj Gölü o zaman da bu şekilde buz tutmuştu. Geceleri eksi 27 derece, gündüz ise eksi 17-20 derece. Biz bu sene tilki çıkaran soğukları yaşıyoruz" dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek olan bölgede çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.