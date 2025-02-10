Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Sivas’ta önceki hafta etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerin sıfırın altında 10 dereceye hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi. Sivas’ın Hafik ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak alan olarak ilan edilen Hafik Gölü dondu. Tamamen buzla kaplanan göl, eşsiz manzaralar oluşturdu. Donmadan önce karabatak ve ördeklerin de yaşadığı göl, sessizliğe büründü.

"Hayatımda ilk defa donmuş bir göl görüyorum"

Sivas’a il dışından gelerek gölü gezmek istediğini söyleyen Arzu Kübra Doğan, "Şuan Hafik Gölündeyiz. Burada adeta Sibirya soğuklarını andıran bir soğukluk var ve bu soğukluk Hafik Gölüne de yansımış. Arkamdaki Hafik Gölü tamamen buz tutmuş durumda. Hayatımda ilk defa donmuş bir göl görüyorum. Göle birkaç defa taş da attık, çatlama dahi olmadı. Sivas’ın soğuğu, adeta Sibirya soğuklarını andırıyor" dedi.