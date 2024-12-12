Sibirya soğuklarının etkili olmaya devam ettiği Ardahan’da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor. Eksi 16 dereceyi gören kentte ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ardahan’da Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı güzel manzaralar oluştururken soğuk hava, ağaçların ve yolların buz tutmasına neden oldu.

Erol Özer, kar yağışının ardından etkili olan soğukla birlikte şehir ayrı bir güzelliğe bürünürken, bunun yanı sıra zorluklarının da olduğunu söyledi. Özer, "Ardahan’da bu yıl kış güzel gidiyor. Kayak tesislerinin açılması ile birlikte vatandaşlar kızak keyfini de yaşayacak. Karla birlikte sıkıntılar da oluşuyor ama gördüğünüz gibi kırağıyla birlikte beyaza bürünen ağaçlar sanki çiçek açmış gibi. Yazın tatil nasıl önemliyle kışında Ardahan’da kar ve kışla gelen bu güzellikleri görmeleri ve bu bölgede tatil yapmalarını istiyoruz. Önceki yıllarda yaşanan çileler yok artık. Kar çile olmaktan çıktı ve artık bundan sonra güzelliklerini beraber yaşama zamanı’’ dedi.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 16 derece ile Ardahan merkez ve Göle ilçesinde ölçülürken, Hanak’ta eksi 11, Çıldır’da eksi 10, Damal’da eksi 11 ve Posof’ta eksi 4 derece olarak ölçüldü.