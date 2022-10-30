Kütahya’da SİBERAY tanıtımında bin kişiye ulaşıldığı bildirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme amacı ile oluşturulan "SİBERAY" program faaliyetleri çerçevesinde bir alışveriş merkezinde SİBERAY tanıtım standı ve KİOSK kurulumu yapıldı.

Kütahya’da SİBERAY tanıtımında bin kişiye ulaşıldığı bildirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme amacı ile oluşturulan "SİBERAY" program faaliyetleri çerçevesinde bir alışveriş merkezinde SİBERAY tanıtım standı ve KİOSK kurulumu yapıldı.

Kurulan tanıtım standı ve kioks cihazı üzerinden yapılan etkinlikte yaklaşık bin kişi bilgilendirildi. Etkinlikte, 200 adet el broşürü dağıtıldı ve KİOSK cihazı ile bilgi yarışması düzenlendi. Bu arada kazanan yarışmacılara de hediyeler takdim edildi.