Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenli internet ortamı çerçevesinde okul öğrencilerine yönelik başlatılan Siberay programı ilçelerde de devam ediyor.

Gerçekleştirilen eğitim programı ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu doğrultuda Sultandağı ilçemizde ortaokul ve lise grubuna ‘Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Okur Yazarlık’ konularında toplam 75 öğrenci ve 5 öğretmene bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.