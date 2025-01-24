Türkiye’nin dijital bağımsızlığı için önemli bir adım olan ’Siber Vatan’ projesi, Karabük Üniversitesi merkez kampüsünde hayata geçiriliyor.

’Siber Vatan’ programı çerçevesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda Karabük’te Siber Vatan Yetkinlik Merkezi kuruluyor. Proje, Karabük Üniversitesi ve Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçiriliyor. 250 metrekarelik alanda inşa edilecek merkezin yapım çalışmalarına bu ayın sonunda başlanacak ve 60 gün içerisinde tamamlanacak.

Merkez, gençlerin dijital dünyadaki kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Teknolojik altyapıya sahip merkezde, ileri düzey siber güvenlik ve yazılım eğitimleri, zararlı yazılım analizi, web güvenliği, siber tehdit istihbaratı gibi konular ele alınacak. Öğrencilerin grup çalışmalarını gerçekleştirebileceği takım odaları ve sosyal alanlar da yer alacak.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Siber Vatan Yetkinlik Merkezi, dijital dünyada bağımsızlık mücadelesi veren ülkemiz için hayati bir öneme sahiptir. Karabük Üniversitesi olarak bu projeye ev sahipliği yaparak, gençlerimizi geleceğin siber güvenlik liderleri olarak yetiştirmekten büyük onur duyuyoruz. Merkezimiz, bölgedeki ve ülkemizdeki dijital dönüşüm hamlelerinin önemli bir parçası olacaktır.”