Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliği, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Siber Vatan Programı’nın Bursa ayağı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapılan ilk ders ile başladı.

BEBKA tarafından Bursa ayağı yürütülen Siber Vatan Programı’na mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrenciler yoğun bir ilgi gösterdi. BUÜ, BTÜ ve Mudanya Üniversitesi’nden öğrencilerin dahil edildiği programın ilk dersine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram da katıldı.

Ülkeler kendi siber güvenliklerini sağlamak zorunda!

Ders öncesinde kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projenin paydaşı olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Türkiye’de siber güvenlik alanında yürütülen girişimlerin boyutunun yaklaşık 800 milyon Dolar seviyelerine ulaştığının altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bu sektörün çok hızlı bir şekilde milyar dolarları aşacağını ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Komşularımız da dâhil olmak üzere dünyanın birçok yerinde ciddi gerilimlerin olduğunu görüyoruz. Hemen hemen tüm ülkelerin güvenlik sorunlarını bizzat kendilerinin çözmek zorunda olduğu bir döneme girdik. Ülkemizin, özellikle savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalardan hepiniz haberdarsınız. Bu anlamda başlatılan ve Siber Güvenlik Programı’nın başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere üniversitelerimiz ve öğrencilerimiz için de son derece özel bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

Öğrencilere girişimcilik tavsiyesi

Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerden çok büyük beklentileri olduğunu söyleyen Rektör Yılmaz; “Ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğine değerli katkılar sunacağınıza inanıyoruz. Girişimcilik anlamında da bu eğitimlerin ardından mevcut ekosisteme dahil olabilir ve kuracağınız şirketler üzerinden değerli projelere imza atabilirsiniz. Bir araştırma üniversitesi olan Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu projeye özel bir önem veriyoruz. Sizlerden çok umutluyuz. Değerli işlere imza atacağınızdan kuşkumuz yok. Hepinize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Programa yoğun ilgi

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram ise konuşmasında programa katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başladı. 2025 itibariyle 17 Kalkınma Ajansı vasıtasıyla toplam 23 ilde bu programın uygulandığına işaret eden Sabri Bayram; “Tüm illerimizden 5160 kişi başvurdu. Bu başvurular değerlendirildi ve 944 kişi seçildi. Online eğitimlerinden ardından sınava girenler arasından 85 kişi seçildi ve programa dâhil edildi. Devletimizin kurumları da bu çalışmaya büyük önem veriyor. Çünkü gelişen teknolojilerle ülkemizin dijital altyapısının da güvenli bir hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun için de sizin gibi siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyuyoruz. O anlamda sizlerden beklentimiz oldukça yüksek. Bugüne kadar 1350’nin üzerinde öğrenciye eğitim verildi. 230’un üzerinde de istihdam yapıldı. Şimdiye kadar 7 girişim ortaya çıktı. Sizlerden de bu performansı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Bursa’da Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi ile proje iş birliği yapıldığı bilgisini paylaşan BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, desteklerinden ötürü tüm üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

Başarılı olanlar istihdam edilecek

Yaklaşık 8 ay süren teknik eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, çeşitli ödevler, görevler ve sınavlar aracılığıyla değerlendirilecek. Bu süreçte başarılı olanlar, Bootcamp programına katılmaya hak kazanıp başarı gösterenler, Siber Vatan Takımları’na seçilecek ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda çeşitli firmalarda stajyer olarak istihdam edilecek. Bursa’daki eğitimler sırasıyla BUÜ ve BTÜ’de verilecek.