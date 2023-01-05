Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde imzalanan ‘Siber Vatan’ protokolü ile Malatya’da siper güvenlik uzmanları yetişecek.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde imzalanan ‘Siber Vatan’ protokolü ile Malatya’da siper güvenlik uzmanları yetişecek.

Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversite öğrencilerinin bu alanda teşvik edilmesi adına hayata geçirilen ‘Siber Vatan Programı’ ile yeni siber güvenlik uzmanları yetişecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının eşgüdümünde gerçekleştirilecek Siber Vatan Programı ile özel sektör ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede Malatya’da da Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya’da İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, program ile birlikte üniversitelerin bilişim bölümünde 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilere eğitim verileceğini belirterek, “Burada temek maksat siber güvenlik uzmanları yetiştirmek. Bizlerde Malatya’da İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri ile birlikte imzaladığımız protokol ile 45 öğrenciye eğitim vereceğiz. Eğitimlerde ilk başta beyaz şapkalı hacker dediğimiz yeni işletim sistemiyle ilgili eğitimler olacak. Daha sonra zararlı yazılımlar ve sızma eğitimleri görülecek. Eğitim sonunda da Savunma Sanayi Başkanlığı’nın koordinasyonunda siber güvenlik firmalarında staj imkanı sunulacak. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz için yine buralarda iş imkanı doğacak” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise siber saldırılar karşısında mücadele edecek yeni uzmanların yetişmesi adına bu programın önemine değinerek, İnönü Üniversitesi olarak seçecekleri 30 öğrenci ile bu eğitime katılacaklarını söyledi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’de üniversitelerinden 15 öğrencinin Siber Vatan Programı ile eğitim alacağını belirterek, bu konuda desteklerinden dolayı bakanlıklar ve FKA’ya teşekkürlerini sundu.

FKA, İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile ilgili detaylar ise kısa sürede üniversitelerin internet sitelerinden ilgi duyan öğrencilerle paylaşılacak.