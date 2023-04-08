Bartın Üniversitesinin (BARÜ) siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik düzenlediği “Linux ve Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimleri” başarıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde gerçekleştirdiği “Siber Vatan” programı devam ediyor. Şu ana kadar yüzlerce kişin yararlandığı eğitimlere siber vatan oluşturma vizyonuna katkı sağlayacak yeni öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın toplumda dijital farkındalık oluşturma çağrısına katkıda bulunmanın hedeflendiği programdaki son eğitimlerde Linux işletim sistemi ve temel komutlarına değinilerek, siber güvenlik tehditleri ve savunma stratejileri üzerinde çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren BARÜ Siber Vatan Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, “Eğitim boyunca öğrencilerimiz Linux işletim sistemi ve temel komutları öğrenerek, bu alanda uzmanlaşmış eğitmenlerimizden bilgi ve deneyimlerini öğrenme fırsatı buldular. Ayrıca, beyaz şapkalı hacker eğitiminde siber güvenlik tehditlerini anlamak ve savunma stratejileri geliştirmek için gerekli temel becerileri edindiler. Eğitim boyunca gösterdikleri yüksek performans ve özveriden dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bu kazanımlarını ilerideki siber güvenlik kariyerlerinde başarıyla kullanacaklarına inanıyorum” dedi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Siber Vatan” programı dahilinde verilen eğitimlerin önemine değinerek “Siber Vatan alanında tüm bileşenlerimizle birlikte gayret gösteriyor, bu alandaki yetkinliğimizi arttırmaya devam ediyoruz” dedi.

Rektör Uzun, eğitimlerini başarıyla bitiren gençlerin farklı sektörlerde görevler alabileceklerinin de altını çizerek “Hayatı her yönüyle değiştiren dijitalleşmenin, kötüye kullanımlarla maddi ve manevi büyük zararlara yol açacağının farkındayız. Yaptığımız çalışmalar ve yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağının kalkınmasının teminatı olarak görülen ulusal siber güvenlik alanında önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle yarınlara olan yürüyüşümüzde bizlere verdikleri destekler için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a şükranlarımı sunuyorum. Yakın ilgileri ve daha iyiye ulaşma konusundaki katkıları için Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış Yeniçeri ile BAKKA Genel Sekreterimiz Dr. Sayın Lutfi Altunsu’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizi geleceğe hazırlama konusundaki gayretleri için Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ile birlikte tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.